AALBORG: En områdeleder ved det tidligere Beredskabscenter Aalborg - i daglige tale kaldet Aalborg Brandvæsen - skal have fuld erstatning efter det uheld, han var ude for på Aalborg Sygehus i 2014.

Vestre Landsret har ændret en dom fra Retten i Aalborg, således at hele ansvaret nu ligger hos hans arbejdsgiver, Aalborg kommune. Retten i Aalborg havde givet områdelederen halvdelen af skylden.

I første omgang handler sagen kun om 66.120 kroner, men der vil givet komme yderligere erstatningskrav, da hans helbredmæssige situation endnu ikke er afklaret.

Beredskabscentret - eller i daglig tale brandvæsenet - udfører mange forskellige opgaver udover at slukke brande. De har blandt andet indtægtsgivende aktiviteter ved for eksempel at flytte ting for institutionerne i Aalborg. Således havde brandvæsenet en fast mand på Aalborg Sygehus til at hjælpe til med praktiske opgaver, som sygehusets egne folk ikke kan klare.

I 2014 skulle Beredskabscentret flytte en 900 kilo tung gammastråler på Aalborg Sygehus. Gammastråleren har form som et stort køleskab, og på grund af de trange pladsforhold var den ikke nem at håndtere.

Opgaven blev lagt i hænderne på en erfaren områdeleder, der havde stor erfaring med svære opgaver og blev betragtet som dygtig og samvittighedsfuld medarbejder.

Han arbejdede med projektet i nogle uger, og fik bl.a. fremstillet et særligt åg, der kunne løfte stråleapparatet.

2. maj blev gammastråleren løftet op på nogle såkaldte "hunde" - små vogne, der gør, at man kan køre med apparatet.

Brandmanden ville lige rykke lidt på apparatet, men havde overset, at det var tungest i toppen. Det 900 kilo tunge apparat faldt ned over ham. Han blev klemt på halsen, og mistede blodtilførslen til hjernen, så han fik en hjerneskade.

Han anlagde herefter gennem sin fagforening sag mod Aalborg kommune for ikke at have instrueret ham ordentligt, bl.a. ved ikke at oplyse, at gammastråleren var toptung.

Aalborg kommune mente på sin side, at han selv som leder var ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af opgaven, og at ulykken skyldtes hans egen uforsigtighed.

Byretten vurderer, at arbejdet som udgangspunkt ikke var tilrettelagt fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og selvom den skadelidte var arbejdsleder, havde han flere overordnede over sig.

Derfor deler byretten ansvaret for ulykken ligeligt mellem de to.

Landsretten mener på sin side, at den pågældende ikke havde en chance for at vide, at gammastråleapparatet var tungest i toppen, og at der er arbejdsgiverens ansvar at instruere ham om de særlige forhold.

Derfor er det alene Aalborg kommune, der gennem Codan Forsikring er ansvarlig for ulykken og skal betale erstatning. Udover de første 66.120 kroner skal Codan betale sagens omkostninger med 42.000 kroner til Det offentlige Beredskabs Landsforbund, der førte sagen.