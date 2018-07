Dansk pige dræbt af flugtbilist i USA

USA: En 11-årig dansk pige er tirsdag afgået ved døden, efter at hun mandag aften blev kørt ned af en formodet spritbilist i Charleston i den amerikanske delstat South Carolina.

Ulykken skete klokken 20.55 lokal tid, skriver Charlestons politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet var den 30-årige fører af bilen stukket af fra et uheld, hvor han havde påkørt en parkeret bil.

I krydset mellem Calhoun Street og Rutledge Avenue gik det galt. I sin Nissan Pathfinder kørte han op på fortovet, hvor han ramte pigen.

Den hårdt kvæstede pige blev bragt til sygehuset og lagt i respirator, men hendes liv stod ikke til at redde, og tirsdag afgik hun ved døden.

Da politiet nåede frem, virkede føreren af bilen påvirket, og en alkometertest viste, at han formentlig var påvirket af alkohol.

Han blev derefter anholdt, sigtet for uagtsomt manddrab og spritkørsel. Blod- og urinprøver er sendt til undersøgelser for at fastslå, om han var påvirket under kørslen.

I Udenrigsministeriet bekræfter den vagthavende i Borgerservice, at en dansk statsborger er død i USA. Men da man har tavshedspligt i personsager, kan man ikke oplyse yderligere om sagen.

