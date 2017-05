Fuld gevinst for Vejgaard på Fyn

SVENDBORG: Det har ikke været et nemt forår for Vejgaard Boldklub i 2. division, men lørdag viste holdet, at de stadig tror på den spinkle chance for at overleve. Holdet sejrede med 2-0 på udebane mod Svendborg og har dermed stadig en matematisk chance for overlevelse, selvom det bliver svært.

- Jeg hørte lige et interview med deres træner, hvor han siger: Hvad skal de bruge tre point til. Og så tænker jeg jo: Hvad fanden bilder han sig ind. Vi har ikke lagt os ned endnu, selvom vi har en svær situation, og jeg vil jo også gerne aflevere et hold i en god forfatning, siger træner Henrik Larsen.

- Og jeg under virkelig spillerne at få den sejr. De har leveret kamp efter kamp, selvom det har været opad bakke. Og nu kommer der en ny kamp allerede torsdag, og så må vi se, hvor vi står efter den, siger Henrik Larsen.