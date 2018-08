Fuld knallertkører flygtede og ramte bil

FREDERIKSHAVN: Det endte galt, da en 41-årig mand på knallert tirsdag eftermiddag forsøgte at stikke af fra politiet i Frederikshavn.

En motorcykelbetjent havde bemærket, at to personer kom kørende på knallert ad Skovalléen i Frederikshavn.

Han gjorde tegn til, at de skulle stoppe, og det gjorde de.

Men da motorcykelbetjenten selv var stoppet, havde parkeret sin motorcykel og var på vej hen mod dem, gasserede knallertens fører op og drønede væk.

Jagten sluttede, da den slingrende knallert snittede en modkørende bil og væltede.

Den uheldige knallertkører, den 41-årige mand, blev anholdt. Han sigtes for at køre knallert i beruset tilstand, for at køre uden hjelm og for at stikke af fra politiet.

Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.