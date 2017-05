Fuld mand bag rattet i skubbet bil

HOBRO: Man skal holde sig fra førersædet i en bil, når man er beruset - for selv om motoren ikke er i gang, og man styrer en bil, der er ved at blive skubbet i gang, så kører man spritkørsel.

Den situation opstod på Hostrupvænget i Hobro tirsdag aften, hvor en patrulje fra Nordjyllands Politi kom forbi en varevogn, der netop var ved at blive skubbet i gang. Ved en nærmere inspektion af de involverede parter skønnede betjentene, at de var berusede og bad føreren af bilen om et pust i alkometeret. Han forklarede, at han havde drukket 4-5 øl, og alkometeret slog ud, hvorefter turen gik Hobro Sygehus til en blodprøve, der skal afgøre promillens endelige størrelse.