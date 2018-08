Fulde unge anholdt i ’Gaden’: De ville ikke gå

AALBORG: Tre unge mænd blev natten til lørdag anholdt af politiet i forlystelsesgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Ifølge politiet var alle tre berusede, og de blev taget med til detentionen, hvor de måtte overnatte.

De tre kan nu se frem til bøder for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen, da de ikke ville rette sig efter politiets anvisninger. De unge blev bedt om at forlade stedet, men det nægtede de, og så blev de anholdt, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

De tre anholdelser har ikke noget med hinanden at gøre, ud over at de alle vedrører overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

De anholdte er i alderen 19 til 24 år og fra lokalområdet.