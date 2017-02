AALBORG: En 22-årig mand fra Aalborg havde ikke helt styr på promillerne, da han søndag morgen ved 03.30-tiden gik ind på tankstationen Shell på Karolinelundsvej i Aalborg.

Her gik han blandt andet om bag disken og snuppede en pakke cigaretter, før han smed sin tegnbog på disken som en slags betaling og derefter forlod tankstationen, mens han sparkede voldsomt på en dør - en adfærd, der fik ekspedienten på tankstationen til at udløse en overfaldsalarm.

- Vi sendte en patrulje til stedet. Her forsøgte den 22-årige at stikke af, men det slap han ikke afsted med. Kollegerne løb ham simpelthen op, og han blev anholdt. Han råbte til betjentene, at hvis ikke de skød ham, så ville han hoppe ud foran en lastbil, forklarer vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

En hel flaske vodka

Den 22-åriges opførsel kan meget vel skyldes, at han angiveligt havde drukket en hel flaske vodka i løbet af natten, så han var så fuld, at han måtte anbringes i detentionen.

- Vi skal have hans forklaring på den voldsomme opførsel, når han bliver tilstrækkeligt afruset til at kunne snakke sammenhængende med os. Så må vi se, om og i givet fald hvad han bliver sigtet for. Under alle omstændigheder skal folk ikke komme med den slags trusler til politiet, konstaterer vagtchefen.