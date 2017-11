Fuldkorn får overvægtige til at spise mindre portioner

Man spiser mindre, når der er fuldkorn på tallerkenen i stedet for hvidt brød og hvid pasta.

Det viser et nyt omfattende studie, som forskere fra DTU Fødevareinstituttet har stået i spidsen for.

Det er lavet i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og DTU Bioinformatik. En lang række andre danske forskere har også bidraget.

50 personer, som er i risikogruppen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme eller type 2-diabetes, har deltaget i studiet, som har sammenlignet fuldkorn med raffinerede korntyper.

Med fuldkornskosten oplevede deltagerne et vægttab.

Men det er ikke den eneste positive effekt ved at skifte det hvide brød ud med grovere fuldkornsprodukter, fortæller professor Tine Rask Licht fra DTU Fødevareinstituttet.

Blodprøveanalyser fra studiet viser også, at deltagerne får mindre inflammation i kroppen, når de spiser fuldkornsprodukter.

Inflammation er kroppens reaktion på infektioner eller skader, men kroppen kan sommetider have et let forhøjet inflammationsniveau, også selv om der ikke er nogen infektion.

Hvis inflammationsniveauet i kroppen er forhøjet, kan det hos overvægtige føre til øget risiko for type-2-diabetes.

- Når deltagerne har spist fuldkorn, har de både gennemsnitligt set tabt sig, og mængden af inflammationsmarkører er gået ned, siger Tine Rask Licht.

- Selv når vi kontrollerer for vægttab, kan vi se, at fuldkorn i sig selv kan nedsætte inflammationsniveauet, forklarer hun.

Forskerne har målt stoffer i urinen, som fortæller, hvilken slags fuldkorn folk har spist mest af. De har derved kunnet konstatere, at den slags fuldkorn, som gør den største forskel, er rug.

- Der er en gavnlig effekt af fuldkorn, men der er en endnu mere gavnlig effekt af at spise rug, fortæller Tine Rask Licht.

Studiets 50 deltagere er blevet tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe har i otte uger spist en kost, hvor alle kornprodukter har været fuldkornsvarianter.

Efter en periode på seks uger med normal kost har de i otte uger spist en kost, hvor kornprodukterne var såkaldt raffinerede produkter uden fuldkorn. Den anden gruppe gennemførte studiet i modsat rækkefølge.

