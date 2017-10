Fup og fakta: Sådan undgår du at blive forkølet

SUNDHED: Det begynder med ondt i halsen, bliver så til snot og siden hoste. Mange af os håber hvert efterår, at vi kan undgå at ryge i forkølelsens jerngreb.

Her får du nogle råd til, hvad der kan forbedre dine chancer for at undgå en forkølelsesvirus.

Læge og foredragsholder Jerk W. Langer og professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen giver deres bud på at holde snotten fra næsen.

Vask hænder tit

- Det allervigtigste er, at man vasker sine hænder tit med vand og sæbe eller med håndsprit. Forklaringen er, at den hyppigste smittevej er, at vi får smitte på vores fingre, som vi så fører op i næsen eller øjnene, siger Jerk W. Langer.

Så dørhåndtag, tastaturer, mønter, indkøbsvogne, gelændere og ikke mindst fitnesscentrets løbebånd og håndvægte er steder, man kan opsamle virus fra andre.

Og er det udendørs, så lever virus længere tid, siger professor og speciallæge i infektionsmedicin ved Københavns Universitet Bente Klarlund Pedersen.

- Hvis man får virus på hænderne og derefter rører næse eller øjne, bliver man nemt inficeret. Der er derfor ingen tvivl om, at hyppig håndvask er alfa og omega i forebyggelsen af forkølelse, siger hun.

Børn er ofte også en kilde til virussmitte. Så husk at vaske deres hænder, når de kommer hjem fra institution og skole, anbefaler Jerk W. Langer.

Nys beskyttet

- Det er en god idé at holde vejret eller nyse i et ærme, så man ikke spreder smitte på den måde, siger Jerk W. Langer.

Virus sat på et håndtag eller i bussen kan godt holde sig i nogle timer eller i værste fald dage under de rette omstændigheder.

Øg din egen modstandskraft med dit humør

Forsøg viser, at ikke alle bliver forkølede, når de får virus sprøjtet op i næsen, så ens modstandskraft har meget at skulle sige.

- Om man bliver forkølet, er der er en klar sammenhæng mellem, om man er stresset eller ej, og om man sover ordentligt om natten, for så bliver man mere følsom og sårbar, siger Jerk W. Langer.

- Men det er også vigtigt, om man fungerer godt socialt. Hvis man har gode venner, ikke nødvendigvis mange venner, men gode venner, så er ens modstandskraft forbedret, siger han.

Din kost er vigtig

Du kan også påvirke din modstandskraft positivt, med den mad du spiser. Her har den antiinflammatoriske kost - eller Middelhavskost, som Jerk W. Langer kalder den - noget at skulle sige.

- Det er vigtigt med sunde spisevaner, hvor grøntsager, bær og frugter spiller en vigtig rolle for at optimere vores immunforsvar, siger Jerk W. Langer.

Antiinflammatorisk mad er blandt andet hvidløg, kål, mynte, ingefær, omega 3-fedtsyrer fra fede fisk, olivenolie og mandler.

Tag D-vitamin - ikke C-vitamin

Mange tyr også til kosttilskud i håb om at undgå en forkølelse, og her er Jerk W. Langers bedste råd: D-vitamin.

- Halvdelen af danskerne går hen over vinteren i mangel af D-vitamin, og det er uanset, om man tager en multivitaminpille hver dag. Så her vil mit råd være at tage et særskilt D-vitamintilskud på 25 mikrogram om dagen, siger Jerk W. Langer. Eller endnu bedre spise en masse fisk som eksempelvis laks.

C-vitaminer er også noget, mange går efter. Men det er en myte, understreger begge eksperter.

- Det hjælper simpelthen ikke at spise store mængder C-vitamin, siger Bente Klarlund Pedersen og henviser til Cochrane Databasen, som indsamler al viden om behandling og forebyggelse af forkølelse.

- Man kan ikke videnskabeligt vise, at C-vitamin forebygger forkølelse. Man kan måske vise, at C-vitamin har en vis lindrende effekt på nogle mennesker, men kun på dem, der træner rigtigt hårdt - som maraton- eller jægersoldat-segmentet, siger han.

Kolde fødder

Et britisk studie fra Common Cold Center har vist, at kolde fødder - for nogle - øger risikoen for forkølelse.

- Jeg tror ikke, at kampen vindes her, men det viser, at afkølethed alt andet lige øger vores sårbarhed, siger Jerk W. Langer.

/ritzau/FOKUS