DANMARK: Spillesider på Facebook forfalsker spilkuponer fra Danske Spil og sælger dem som "sikre tips" til skyhøje priser. Uhæderlige spillesider på Facebook sælger "sikre bets" på fodboldkampe, som de påstår er fixede.

Til formålet lægges spilkuponer frem som bevis på, at der er 100 procent gevinstsikkerhed. Således lokker Facebook-siden "Mr. Jackson - Elite Life" med tips på fodboldkampe, hvor gevinsterne er svimlende høje. Problemet er bare, at det er svindel og humbug, og at spilkuponerne er forfalskede. Det skriver onlinemediet BetXpert.

- Det er en fake-side, som forsøger at stjæle folks penge. Det er dybt beklageligt, siger Marie Grabow Westergaard, pressechef i Danske Spil, til BetXpert.

"Mr. Jackson - Elite Life" tager den nette sum af 520 euro for to "sikre kampe".

Falsk kupon

Til gengæld kunne man ifølge en spilkupon fra Danske Spil - lagt op på Facebook-siden - have scoret et samlet odds på 494 og vundet knapt 100.000 kroner, hvis man havde betalt for insiderviden om de to britiske kampe Sheffield United - Gillingham og Halifax - Salford.

Kuponen er dog helt og aldeles falsk, bekræfter Danske Spil. Det ærgrer pressechefen, at deres navn optræder på fotomanipulerede spilkuponer på Facebook. Men det er ikke fremmed for dem. - Det her er et problem, som vi hører om konstant. Vi har det utrolig skidt med det, men vi må også appellere til folks fornuft. Tænk jer om, inden I bruger penge på sådan noget, siger Marie Grabow Westergaard til BetXpert. Det sker flere gange om ugen, at svindlere slår plat på Danske Spils navn. Både i forbindelse med falske spiltips, men også i forbindelse med konkurrencer, hvor svindlere opretter Facebook-sider i Danske Spils navn.

Opgiver fup-sider

Den statslige bookmaker har dog opgivet at holde øje med alle de fup-sider, som forsøger at narre penge fra uvidende spillere. - Så kunne vi ikke lave andet, men vi anmelder altid siderne til Facebook, siger Marie Grabow Westergaard til BetXpert. Fælles for de falske spilsider er, at levetiden som regel er kort. Når der kommer tilstrækkeligt med negative kommentarer, og de ikke kan følge med til at censurere kritikken, så lukkes siderne ned, og de begynder forfra med et nyt navn.

Derfor rykker det heller ikke noget at melde det til politiet. - Det nytter ikke noget at bruge krudt på det, for disse folk lukker bare siderne ned og starter nogle nye, siger Marie Grabow Westergaard, som opfordrer alle til at melde de uhæderlige spillesider til Facebook.

BetXpert har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Facebook-siden "Mr. Jackson - Elite Life".