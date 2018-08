Fynbo blev den første til at svømme langs hele Vestkysten

Onsdag eftermiddag kunne 42-årige Lars Simonsen stige op af vandet, strække armene i vejret og kalde sig den første person, der har svømmet hele vejen langs Danmarks Vestkyst.

Lidt over to måneder har det taget ham, men med viljestyrke, opbakning fra mor og far og en dirrende eventyrlyst er det lykkedes.

- Jeg har på intet tidspunkt haft lyst til at give op. Men det har været fuldstændig uoverskueligt nogle gange, siger Lars Simonsen.

- Der har været kriser, hvor alt har været vendt og drejet, men jeg er glad for, at jeg har fortsat.

Ruten han har svømmet er 467 kilometer lang. Og hans mål er at nå hele vejen rundt om Danmark. Undervejs samler han ind til Julemærke Fonden og Depressionsforeningen.

/ritzau/