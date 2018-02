Fynske togspor ude af drift til torsdag eftermiddag

Indtil torsdag eftermiddag vil togtrafikken over Fyn kun kunne bruge ét spor. Det oplyser Banedanmark.

Tirsdag aften kørte et tog af sporet ved Odense. Det påførte tog og skinner så stor skade, at strækningen tidligst er klar torsdag klokken 15.

- Det er en usædvanlig situation, siger områdechef for Spor Vest hos Banedanmark Tom Birk Larsen.

- Vi taler om skader på 30 meter spor og 40 sveller, ligesom selve sporskiftet nærmest er totalskadet, hvilket er ret alvorligt. Det er kompliceret arbejde, vi skal i gang med, og vi skal indhente reservedele.

Da de to spor over Fyn binder togtrafikken fra Jylland til Sjælland sammen, får det ødelagte spor konsekvenser for en del af DSB's togtrafik.

IC-togene mellem Aarhus og København bliver holdt fri af forsinkelser og aflysninger og kører som normalt, har DSB oplyst.

Lyntog bliver slået sammen med afgangen fra Esbjerg mod København ved Middelfart. Den modsatte vej bliver de samme ruter slået sammen i Odense.

For lyntogene betyder det en forsinkelse på 30 minutter. Afgangene mod Esbjerg forventes at opleve mindre forsinkelser.

- Jeg forstår godt den frustration, der er hos pendlerne, over, at der kommer de her forstyrrelser, siger Tom Birk Larsen.

- Nu arbejder vi hårdt og fokuseret aftenen og natten igennem, så vi kan få togtrafikken op at stå igen så hurtigt som muligt.

/ritzau/