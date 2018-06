Fyrer i Danmark: Vestas og LEGO får millionstøtte til fabrikker i EU

INDLAND: De danske superselskaber Vestas og LEGO fik millioner fra EU og unionens medlemslande til fabrikker i Spanien og Ungarn. Bagefter drejede de nøglen om i Danmark.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det viser en gennemgang af europæiske og nationale støtteordninger, som Fagbladet 3F har foretaget.

Da Vestas åbnede i Spanien modtog virksomheden over 90 millioner kroner fra EU og Spanien til etablering og uddannelse af medarbejdere.

Efter opstarten fremstillede de ansatte på fabrikken 44 meter lange V90-vinger. Samme type vinge, som virksomheden i forvejen producerede i Nakskov.

Flere danske ansatte var af samme årsag i Spanien for at lære de nye kollegaer at lave vinger. Men to år efter fabrikken i Spanien åbnede, var det slut med produktionen på Lolland.

Allan Zakariassen og 430 kollegaer blev fyret.

- Jeg synes, det er noget svineri, at de bruger EU-midler og spanske skattekroner til at etablere en fabrik, som udkonkurrerer vores levebrød i Danmark. Det er urent trav, siger han i dag om forløbet.

Men Vestas er ikke alene.

Gennemgangen viser også, at LEGO modtog et millionbeløb fra EU til efteruddannelse, da de åbnede et pakkeri i Ungarn. Efterfølgende lukkede pakkeri og distribution i Danmark.

Uddannelsesmidlerne skal lægges oven i de 30 millioner, som Berlingske tidligere har afsløret, at LEGO fik i skatterabat fra den ungarske stat.

Derved skriver LEGO og Vestas sig ind i rækken af danske virksomheder, der blandt også tæller Grundfos og Coloplast, som har modtaget millioner, når de har åbnet produktion i udlandet og efterfølgende lukket herhjemme.

I alt har Fagbladet 3F og andre medier afsløret, at danske selskaber har modtaget over 700 millioner kroner i EU- og statsstøtte over de seneste 10 år.

På de samme virksomheder er 4.500 danskere blevet fyret.

Søren Riishøj, ekspert i EU-støtte og lektor på SDU, mener, at EU’s støtteordninger bør afskaffes:

- For år siden gav det god mening, at en række fattigere EU-lande skulle løftes med særlige fondsmidler.

Men i dag kan langt de fleste lande, som modtager støttekroner, godt klare sig selv, siger han:

- Pengene gives til lande med højere vækst end resten af EU. Og når EU’s indre marked tilmed bygger på fri konkurrence, giver det slet ikke mening mere.

Fagbladet 3F har forelagt Vestas og LEGO sin research.

Begge firmaer afviser, at de skulle have gjort noget ulovligt, da de modtog pengene.

- Støtte i forbindelse med etablering af nye arbejdspladser er udbredt og velkendt praksis, som virksomheder gør brug af overalt i verden, skriver Vestas pressechef, Anders Riis, i et mailsvar til Fagbladet 3F.

Han afviser, der er tale om at udflytning af arbejdspladser, da lukningen i Danmark skete, efter virksomheden blev ramt af finanskrisen.

Samtidig forklarer han åbningen af den spanske virksomhed med, at produktionen skal ske tæt på de markeder, hvor produktet sælges.

Forklaringen står i modsætning til forhenværende koncernchef i Vestas, Ditlev Engel, da han på dagen, hvor vingefabrikken i Nakskov lukkede sagde:

- I dag er det billigere for Vestas at producere en vindmølle i Spanien og fragte den til Sverige, end det er at sende den ud af Danmark.

LEGO’s pressechef Roar Rude Trangbæk afviser også, at EU-midlerne har fået virksomheden til at flytte til udlandet.

- Støtten fra EU udgør en meget lille del af udgifterne, siger han til Fagbladet 3F.

Ifølge EU’s egne regler må støttepenge fra EU ikke bruges til udflytning af job, hvis det fører til et “betydeligt tab af arbejdspladser andre steder i EU”.

Men alligevel svarer EU-Kommissionen til Fagbladet 3F, at alle regler er overholdt, når det kommer til de penge, som Vestas og LEGO har fået udbetalt.

- Ifølge reglerne kan støtte fra ESF (EU’s socialfond, red) ikke blive givet til at investere i produktion, udstyr eller infrastruktur. De skal i stedet gives med det formål at investere i mennesker, i projekter som handler om uddannelse og arbejde. Derfor er der slet ingen sammenhæng mellem udflytningen og pengene fra fonden, lyder det i et skriftligt svar fra EU-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse.

Med andre ord: Fordi pengene er givet til uddannelse, kan der ikke være tale om støtte til udflytning.

Men den argumentation køber EU-parlamentarikerne Morten Løkkegaard (V) og Ole Christensen (S) ikke.

Den socialdemokratiske MEP’er Ole Christensen vil nu stille en række spørgsmål til Kommissionen, hvor han i detaljer spørger ind til Vestas’ støtte i Spanien.

- EU-penge må og skal ikke bruges til at støtte virksomheder, som flytter produktionen, siger Ole Christensen, der også er medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg.

Morten Løkkegaard mener, at EU har et "himmelråbende behov" for at ændre på sine fonde:

- Jeg har svært ved at se, at et land som Ungarn skulle have enormt meget brug for støtte. Økonomisk er det rigtigt godt på vej.