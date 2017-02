HJØRRING: Mandag forberedte han sig til tirsdagens træningskamp mellem Vendsyssel FF og AaB’s Superligareserver. Mandag aften viste det sig at være skønne spildte kræfter for hjørringensernes nu fyrede cheftræner, Joakim Mattsson.

- Jeg ærgrer mig, fordi det var et spændende forår, vi gik i møde. Vores muligheder var rigtig gode, og jeg synes, vi har gjort det godt i træningskampene mod Superligaholdene, siger Joakim Mattsson.

1. divisionsholdet overvintrer a point med topholdet fra Hobro IK, og i træningskampene har nordjyderne delt med FC Midtjylland og slået Randers FC.

- Jeg er glad og stolt over, jeg kan efterlade et godt hold i den forfatning, de nu er i. Jeg synes også, opstarten har vist, vi godt kan være med på den måde, vi har spillet, siger den nu tidligere cheftræner.

Prekær trænerkonstellation

Forårets oprykningsdyst bliver med Erik Rasmussen ved roret for Vendsyssel. Godt en måned nåede den tidligere Superligatræner at være Mattssons overordnede som chef for nordjydernes sportslige udvalg og på samme tid være svenskerens assistenttræner.

Dermed var det assistenttræneren, som i sidste ende fik cheftræneren fyret, for selv at blive cheftræner.

- Det var en prekær situation, og det bliver en endnu mere prekær situation, når nu han har valgt at fyre mig. Konstellationen er ikke set før i dansk fodbold, og det kommer heller ikke til at ske fremover i Vendsyssel. Det var en kort periode, og ud fra den kan man konstatere, det ikke var den bedste løsning, siger Joakim Mattsson.

Den fyrede træner ville gerne have fortsat i Vendsyssel til kontraktudløb til sommer, men fyringen overrasker ikke, for Erik Rasmussen ville spille en anden form for fodbold.

- Når nu vi har haft så divergerende holdninger til fodbold, har jeg tænkt over, vi nok ikke ville gå på pension sammen, siger Joakim Mattsson med slet skjult underdrivelse.