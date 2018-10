Fyret træner: Vi vil ikke gå på kompromis med ærlighed

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold vandt lørdag en flot sejr over 1. divisions nummer to, Roskilde, på 31-28.

Søndag melder håndboldklubben ud, at man med øjeblikkelig virkning fyrer trænerteamet, der består af træner Jakob Voldby og assistenttræner Carl-Axel Hansen.

- Vi har til vores store ærgrelse konstateret, at samarbejdet i dagligdagen mellem Jakob Voldby og klubbens organisation fungerer uhensigtsmæssigt, siger bestyrelsesformand Christian Carlsen.

- Det er en samlet bestyrelse, som står bag beslutningen om at stoppe samarbejdet, oplyser bestyrelsesformand Christian Carlsen.

NORDJYSKE har talt med træner Jakob Voldby, der er enig i betragtningerne fra klubben.

- Der har været nogle klare uoverensstemmelser mellem klubben og trænerteamet. VI har nogle ord som ærlighed og ligeværd, som vi ikke har tænkt os at gå på kompromis med, lyder det fra Jakob Voldby, der ikke vil uddybe, hvad han mener med det.

- Jeg har haft en fantastisk tid i klubben, og den nye træner kommer til at få et fantastisk hold at arbejde videre med. Jeg ønsker alt det bedste for pigerne på holdet, siger han.

Vendsyssel Håndbold ligger i øjeblikket nummer fire i 1. division.

- Vi havde en målsætning at arbejde ud fra, der hedder, at vi skal nå topfem. Lige nu ligger vi nummer fire, så det havde jeg da en formodning om, at vi var i gang med at overholde, siger han.