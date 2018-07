Fyrspillene kan bare det der

THY: Man skulle komme i god tid til premieren onsdag aften på Fyrspillet Konerne på Bubbel, hvis man ville sikre sig en god plads på tilskuerrækkerne. Knap en time før skuespillet gik i gang, var bænkene reserverede med puder og tæpper. Det viser, at lokale egnsspil er populære - og specielt Konerne på Bubbel - som er et teaterstykker, der fortæller, om de familier, der har boet på gården Bubbel i Sydthy siden slutningen af 1700-tallet og frem til begyndelsen af det 20. århundrede. Man hører om, hvordan Hurup Kirke blev vundet i et slag kort, og hvordan gården næsten blev tabt på samme måde. Man hører også om Grundloven og kvindernes rettigheder, og at adskillige gravhøje blev jævnet med jorden.

- Det måtte man jo godt dengang, sagde Tina Vendelboe, som sammen med sin mand, Kristen Vendelboe, er de nuværende ejere af gården. Og det var i øvrigt hans oldefar, der fjernede gravhøjene.

De glæder sig begge over, at der er nogle, der synes, at det er interessant at fortælle om netop deres sted og den historie, der ligger bag.

- Vi synes, at det er rigtig sjovt, og det er blevet et godt skuespil. Og så er det jo en stor cadeau til stedet. Samtidig har det gjort os mere opmærksomme på den historie, der er på stedet, sagde Tina Vendelboe, mens hun viste rundt på det område, som familien kalder deres have men mest ligner en park, inden klokken lød. Haven rummer både en stor sø med en smuk bro over og en betragtelig stor gravhøj. Begge to elementer, der indgår i stykket.

Det er ikke tit, at familien Vendelboe har så mange gæster, men det betyder bare, at folk er interesseret i at høre historien om Bubbel.

- Der er så meget kød på historien, men der er nok også digtet lidt, sagde Tina Vendelboe.

Opstilling af scene og tribune begyndte i starten af maj, og der er blevet øvet ganske meget de sidste to måneder.

- Men nu er vi bare SÅ klar, sagde Miriam Maro Madsen, der er medlem af bestyrelsen for Fyrspillene i Sydthy og både fungerer som koordinator og skuespiller, inden forestillingen begyndte.

Skuespillet faldt bestemt i publikums smag, for der blev grinet på de rigtige tidspunkter, og applaus var der også jævnligt. Stykket kan opleves både torsdag, fredag og lørdag aften samt søndag eftermiddag.