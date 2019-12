Nu må du købe fyrværkeri - men du må ikke affyre det endnu

I Danmark kan forbrugerne købe fyrværkeri i de danske butikker fra den 15. december til 31. december, men det må først fyres af fra den 27. december til og med 1. januar.

Brød.9: Resten af året er det ulovligt at fyre af, og så er det kun tilladt at sælge og købe fyrværkeri i Danmark, der er CE-mærket.

CE-mærket viser, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt.

CE-mærket betyder også, at fyrværkeriet overholder EU-lovgivningen og opfylder de væsentligste sikkerhedskrav.

Man må kun opbevare fem kilo krudt - også kaldet "Netto eksplosiv stofmængde" (NEM). På fyrværkeriet kan man læse indholdet af NEM.

Man skal være 18 år for at købe nytårsfyrværkeri og 15 år for at købe helårsfyrværkeri (fx knaldperler, bordbomber og stjernekastere).

Forbrugere må kun købe fyrværkeri til affyring i Danmark inden for landets grænser.

Fyrværkeri skal opbevares utilgængeligt for børn et mørkt og tørt sted, og så skal det holdes væk fra elektriske apparater og varmekilder.

Kilder: Sikkerhedsstyrelsen, borger.dk, fyrvaerkeri.dk.