Årets kulturpris i Thisted Kommune overrækkes fredag 28. august

THISTED:Overrækkelsen af Thisted Kommunes Kulturpris 2020 foregår fredag eftermiddag 28. august ved et festligt arrangement i Kultursalen på musikskolen på Tingstrupvej. Uddelingen sker i samarbejde med Kulturelt Samråd for Thisted Kommune.

Efter velkomst ved samrådets formand Flemming Krog Rasmussen står Kristina Brogaard fra Thy Sangskole for fællessangen, hvorefter der er underholdning ved Kulturforeningen Sjørring Sø. Og så sker selve uddelingen med motivation ved viceborgmester Niels Jørgen Toft Pedersen (V) i hans egenskab af formand for kommunalbestyrelsens udvalg for erhverv, arbejdsmarked og kultur.

Der sluttes af med fællessang, hvorefter der bydes på et let traktement fra Madværkstedet i Plantagehuset i Thisted.

På grund af coronasituationen kræver deltagelse, at man senest 24. august har tilmeldt sig ved at ”købe” en billet på billetekspressen.dk. Der er et begrænset antal pladser, og de tildeles efter først-til-mølle-princippet, oplyser Kulturelt Samråd.

Thisted Kommunes Kulturpris er tidligere tildelt Thomas Munk fra Thisted Teaterkreds m.v., Jakob Oschlag fra Thy Folkemusik m.v., Alive Festival, Aase Odfeldt fra Thy Kammermusikfestival, Harald Fuglsang fra Kirsten Kjærs Museum, Svend Sørensen fra Museum Thy, Thisted Kirkes drenge- og mandskor og senest bandet Jonah Blacksmith.

Prisen består udover æren af en lille bronzeskulptur, udført af Zoran Luka. Skulpturens navn er ”Ovoid”, og Zoran Luka har fortalt, at ovoider er organiske former, som har sin egen evolutionære udvikling i konverteringen fra aminosyrekonstruktioner som den primære kemiske reaktion på jorden.