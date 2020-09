Ashøje blev hvermandseje

HURUP:- Imponerende. Det havde vi aldrig taget os sammen til.

Formanden i Ashøje Plantage ApS, Jens Chr. Dissing, var fuld af beundring for, hvad troldegruppen har kunnet stable på benene på rekordtid.

I juli sagde hans bestyrelse ja til opførelsen af en skovtrold, og i midten af august var det opført af frivillige kræfter i troldegruppen samt kunstneren Thomas Dambo.

Lørdag eftermiddag 5. september havde troldegruppen sammen med Ashøje Plantage inviteret alle interesserede til at komme og se trolden, der har fået navnet Ask.

Der blev serveret øl og sodavand samt pølser i skovhytten. Al overskud gik til Ashøje Plantages Venner. Og i de to timer, seancen varede, var der en stime af folk, der valfartede til toppen af Thy.

Udover den offentlige indvielse havde troldegruppen også sat sig for at sælge anparter og tegne medlemmer til venneforeningen. Det viste sig at være en god idé. For folk ville gerne bakke op.

Alt foregik via MobilePay og rigtig mange blev anpartshavere på dagen. En anpart koster 300 kr. og enkelte købte flere til sig selv og resten af familien. Et medemskab i venneforeningen koster 100 kr. årligt.

Jens Chr. Dissing, der har været formand i Ashøje Plantage siden 1978, troede nærmest ikke sine egne øjne, da han ved et kig på sin mobiltelefon kunne se pengene tikke ind på kontoen.

Omkring 30.000 kr. gik ind på kontoen, så kan var godt tilfreds.

I 1992 ophævede skoven sin tilknytning til Det konservative folkeparti. Men mange forbinder stadig skoven med partiet.

- Nu håber jeg ikke, at man skal være konservativ. Så får jeg problemer med mit parti, smilede Jens Rasmussen, da han købte en anpart.

Nu er Ashøje blevet hvermandseje, og drivkræfterne i troldeguppen har ikke tænkt sig at stoppe her.

- Ashøje er jo et fantastisk sted. Så vores første prioritet er nu at lave en handicapsti til trolden. Og så trænger udsigtstårnet nok også. Og så skal vi have solgt de sidste anparter, siger John ”Kyss” Jensen fra troldegruppen.

John Jensen understreger i den forbindelse, at Ashøje ikke skal udvikle sig til et tivoli.