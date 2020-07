Gratis wakeboarding i Nykøbing i fem uger

NYKØBING:Lørdag 25. juli kl. 11 åbner wakeboard-kabelbanen på Holmen i Nykøbing Mors - øen bag sejlklubben, og den er gratis at benytte de næste fem måneder:

- På blot en måned er det lykkedes at få alt på plads - tilladelser, kabelbane, udstyr, frivillige og økonomi, fortæller initiativtager Klaus Hvidtfeldt Larsen:

- Det har været helt fantastisk, hvor godt kommunen og det lokale erhvervsliv har bakket om op ideen. Mere end 25 virksomheder har enten hjulpet til med udstyr eller med penge til projektet, og forhåbentlig kommer der flere til, så vi kan beholde banen på Mors, siger Klaus Hvidtfeldt Larsen.

Det er nemlig meningen at stifte en forening med det formål at søge midler til at købe kabelbanen, fortæller han:

- Vi har virkelig fået en god placering. Her generer vi ikke nogen. Vandet er perfekt, og der er god mulighed for, vi kan skabe endnu mere liv omkring kabelbanen. Nu glæder jeg mig bare til, at kabelbanen åbner, så vi kan give en masse mennesker en god oplevelse, lyder det fra initiativtageren.

Wakeboarding er en vandsport, hvis teknik kan beskrives som en blanding af at stå på vandski, snowboard og surfing. Et wakeboard er et bræt, der er på størrelse med et snowboard eller et lille surfbræt.

Klaus Hvidtfeldt Larsen driver it-virksomheden KCIT i Nykøbing og er i øvrigt kendt som bl.a. medlem af Morsø Kommunalbestyrelse for Venstre.