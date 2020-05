Håbløs er klar til åbning

THISTED:Thisted får snart en ny cafe og vinbar med udsigt til Limfjorden og byens liv midt i byen. ”Håbløs” hedder stedet, der er indrettet i de nyrestaurerede ”Rio Grande”- lokaler lige ud til Kino-rundkørslen.

Her står indehaver Caroline Tjeder klar med alt, hvad der hører til en moderne cafe: Alle typer kaffe. Mysli og kager, drikke, smoothies, croissanter, sandwich, salt og sødt. Om aftenen og i weekenderne bliver Håbløs en aftencafe med blandt andet tapas, vin og cocktails på menuen.

- Lige så hurtigt, coronaen gør det muligt, er vi klar til at åbne, fortæller Caroline Tjeder, mens hun sidder på højstolen midt i den retro-dekorede cafe, bygget af genbrugsmaterialer og genbrugte ting.

Også menuen er i tidens ånd, for næsten alt er økologisk.

I hjørnet ved en gammel tyggegummiautomat kommer pladespilleren og en stor kasse med plader til at stå. Her kan gæsterne finde favoritpladen, sætte den på spilleren og dumpe ned i den bløde hyggebænk eller sætte sig ved højbordene af genbrugt mango-træ.

- Vi vil gerne, at Håbløs bliver et sted, hvor hygge og kærlighed er temaet. Derfor har vi et ”hjerte med pil” i stedet for ”Ø” i vores navn, siger Caroline Tjeder, der er finne og har boet i Danmark i kun en måneds tid og trods det taler et udmærket dansk.

- Man kan komme fra morgen til aften på Håbløs. Man er meget velkommen til at tage sin computer med og sætte sig i sofaen ved de høje borde ud mod gaden eller måske udenfor med en kop god kaffe og noget kage eller en croissant . Man må bruge den tid, man har lyst til. Vi får omkring 12 siddepladser udenfor som forbindes til cafeen med skydedøre. Det bliver dejligt at sidde her og nyde det gode vejr, siger indehaveren af Håbløs, der privat danner par med Jonas Vinkel, medindehaver af Rekom, der har stået for indretningen af cafeen.

Caroline Tjeder, der glæder sig helt vildt til at byde indenfor i Håbløs, har 15 års erfaring i restaurationsbranchen i Finland, Spanien, Italien og Tyskland.

Thyboerne er tilsyneladende klar til cafe på det rigtige sted.

- Jeg har oplevet en kæmpe interesse fra de mange, der er gået forbi, mens vi har bygget om. Ikke mindst mange unge glæder sig til, at vi åbner. Nu venter vi kun på, at vi får lov til at åbne. Imens skal personalet ansættes. Men så er vi også helt klar til åbningsfesten, hvor alle er velkommen til smagsprøver på, hvad vi har at byde på, lyder det fra Caroline Tjeder.

Håbløs har plads til 60 gæster inklusiv udendørs areal.