Han Herred viser malerier med lokale motiver fra 1900-tallet

FJERRITSLEV:Så har Kunsten i Han Herred, der er en gruppe under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, fået mulighed for at vise sin årlige udstilling med Han Herred-kunstnere. Den er udsat fra juni på grund af coronasituationen.

Udstillingen vises i Fjerritslev Kirkecenter i perioden 19.-27. september, alle dage kl. 10-17, og der er gratis adgang. Der er fernisering lørdag 19. september med tale af historiker Ketty Johansson, Nørresundby, tidligere leder af Sundby Samlingerne og oprindelig fra Skovsgård.

Dette års udstilling byder på en lang række malerier af Sven E. Jørgensen, Poul Berg, Anna E. Munch, Emma Kongsbøll og Peder Andreas Kristensen, og det er således Han Herred-kunst fra starten og midten af 1900-tallet, man denne gang har fokuseret på.

Kunsten i Han Herred markerer endvidere med billedvæverier af Berit Hjelholt, at hun i år kunne være fyldt 100 år. Den i Finland fødte billedvæver Berit Hjelholt (1920-2016), som er kendt fra Folketingets nu tidligere bagtæppe, boede fra 1970 i Han Herred, først i mange år Ellidsbøl, siden i Fjerritslev.