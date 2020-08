Har elsket H. C. Andersen hele livet

KÆRUP:- Jeg begyndte at læse H. C. Andersens eventyr, da jeg var seks år og lige havde lært at læse, siger den 52-årige russisk-engelske billedkunstner Natalia Dolgova.

Hun har i mange år har været tæt knyttet til Hannæs både som beboer og udstiller på Kirsten Kjærs Museum i Langvad og i Galleri Tex i Lildstrand, og i fjor åbnede hun så sit eget Galleri Bird Heaven i den nedlagte landbrugsejendom lige uden for Kærup mod holmene, som hun har købt. Her driver hun foruden galleri også café og bed & breakfast, og her viser hun nu for første gang sine H. C. Andersen-akvareller.

Natalia Dolgova, der nu bor i Holmfirth i det vestlige Yorkshire i England, er vokset op i Ust-Omchug - en by på knap 4000 indbyggere, der siden 1953 har haft status som hovedby i Terkinskij-distriktet, knap 300 kilometer nordøst for regionshovedstaden Magadan ved det Okhotske Hav i Russisk Fjernøsten. Hun er uddannet på kunstskolen i Magadan og senere på kunstakademi i Sankt Petersborg.

- I Sovjetunionen lagde man stor vægt på, at hele befolkningen skulle have en litterær dannelse. Det er klart, at vi ikke som børn startede med hverken Pusjkin (Aleksandr Sergejevitj Pusjkin, russisk forfatter, digter og dramatiker, der levede 1799-1837, red.) eller Tjekhov (Anton Pavlovitj Tjekhov, russisk forfatter og dramatiker, der levede 1860-1904, red.), men i stedet fik jeg smag for H. C. Andersen, som vi læste i en meget god russisk oversættelse. Jeg fik hans eventyr ind ”under huden”, og siden har han fulgt mig, siger hun og fortsætter:

- Det er dybden i hans eventyr, som appellerer til os russere, tror jeg. Han var dybt forankret i kristendommen. Og jeg tror, at syv ud af 10 russere kender H. C. Andersens eventyr godt.

Da Natalia Dolgova fandt ud af, at hun ville illustrere H. C. Andersens eventyr, tog hun, da hun endelig kom til Danmark i år efter en lang ventetid på grund af coronakrisen, til Odense for at besøge H. C. Andersens Hus og sætte sig ind i hans livsforløb:

- Dér blev jeg opmærksom på, at rigtig mange har illustreret hans værker, siger hun og viser en bog med ”Den grimme ælling” med illustrationer af maler Johannes Larsen (1867-1961) fra Kerteminde:

- ”Den grimme ælling” ved jeg ikke, om jeg tør illustrere efter at have set Johannes Larsens illustrationer, siger hun.

Foreløbig har hun lavet illustrationer til ”Den lille havfrue”, ”Tommelise”, ”De vilde svaner” og så yndlingseventyret ”Prinsessen på ærten”:

- Ja, det sidste er et selvportræt. Jeg har altid identificeret mig med den prinsesse, siger hun.

På vej er hun også med illustrationer af ”Kejserens ny klæder”, ”Snedronningen” og ”De røde sko”.

Hendes illustrationer til H. C. Andersens eventyr er også inspireret af hendes seneste værker med sibiriske inuitter, som man også kan se i galleriet.

