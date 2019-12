Henriette og Mikkel inviterer indenfor juleaften

HALS:Julen er forbundet med hjerterum og næstekærlighed. I hvert fald i sit reneste budskab.

Den tanke føres ud i livet, når Henriette Juul Steen Andersen og Mikkel Visti Offersen på Sønderskovvej 153 ved Hals den 24. december åbner dørene til deres private stuer. Sammen driver parret en økologisk landejendom og har ingen andre planer juleaften.

- Ingen af vores børn er hjemme. Så vi skulle ellers bare være os selv, forklarer Mikkel Visti Offersen, hvis forældre er frivillige i en varmestue i Holstebro.

- Jeg har ofte været på besøg i varmestuen. Og de historier jeg kender derfra, er en af årsagerne til, at vi nu gør noget for dem, der ellers skal holde jul alene, tilføjer han og bakkes op af Henriette Juul Steen Andersen:

- Jeg arbejder på et plejecenter. Så jeg kender også til problematikken med, at især mange ældre sidder alene. I det hele taget har vi en fornemmelse af, at behovet for sådanne tiltag er større end man umiddelbart skulle tro - selv ude på landet. Det kan jo også være en enlig mor med tre børn eller en ungkarl, der ikke har nogen familie. Vi stiller ingen kriterier, siger hun.

Parret står selv for madlavningen og de lover et veldækket julebord med flæskesteg fra egen produktion, og alt hvad der ellers hører sig til.

- Vi har fået Aldi i Hals til at sponsorere en del af maden. Og vi håber også, at andre lokale sponsorer kunne tænke sig at være med - eventuelt i form af nogle små gaver, lyder det fra Mikkel Visti Offersen.

- Alle er velkomne, fortsætter Henriette Juul Steen Andersen.

- Om der kommer to eller 20 spiller ingen rolle. Vi har god plads. Og har man problemer med transporten, henter og bringer vi gerne.

Arrangementet begynder klokken 16 med en lille julandagt ved en af de lokale sognepræster. Siden går det så løs med ægte dansk julehygge til langt ud på aftenen.

Det er ganske gratis at deltage, men tilmelding skal foretages senest i morgen,18. december, på telefon 60958746 eller 20892206.