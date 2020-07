Højskolen Mors er klar til officiel indvielse

FLADE:Lørdag formiddag 1. august sker det - den officielle indvielse af Højskolen Mors i Flade, og der er et tætpakket program med taler af bl.a. kulturminister Joy Mogensen (S), det lokale folketingsmedlem, erhvervsminister Simon Kollerup (S), og Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Flere gæster officielle gæster har meldt deres deltagelse, bl.a. tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R), som nu er generalsekretær for Folkeskolernes Forening, og repræsentanter for Slots- og Kulturstyrelsenunder Kulturministeriet.

Det fortæller bestyrelsesformand Svend Erik Jørgensen, der sammen med de øvrige initiativtagere har været i gang siden 2. januar 2017:

- Det har været et spændende og udfordrende arbejde. Men det er det hele værd, når vi nu ser, hvilket pragtværk af en folkehøjskole, der er kommet ud af det. Det er en stor dag for os og for Mors, siger han.

Og medgiver, at højskolen er ”tyvstartet” lidt i sommer med korte kurser:

- Der har været næsten udsolgt til vores korte kurser - det tilladte deltagerantal har været noget nedsat på grund af coronakrisen. Der er fin søgning til efterårsholdet - vores allerførste. Det viser, at der er behov for en folkehøjskole med vores profil på Mors, siger Svend Erik Jørgensen.

Formanden forklarer, at coronarestriktionerne også er gældende ved indvielsen, så der maksimalt må lukkes 100 personer ind. Derfor skal man tilmelde sig snarest til Svend Erik Jørgensen, hvis man ønsker at deltage.

Nærmere på: www.hoejskolenmors.dk