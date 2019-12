Ikonisk hotel i Hjørring solgt: Bamme giver slip på Det Bette Hotel

HJØRRING/HIRTSHALS:Der er dækket op til klassisk julefrokost, og den tunge duft af dansk mad flyder ud fra køkkenet, da vi møder Bjarne Sørensen på Det Bette Hotel. Han er her for at lukke et kapitel.

En af byens mest ikoniske restaurationer skifter nemlig hænder. Gennem knap to år har ”Bamme” forsøgt at afhænde forretningen i Nørregade, som han og hustruen Sulle har drevet gennem mere end 10 år.

Med salget af hotellet med egen restaurant kan parret finde mere fritid ved siden af deres øvrige engagementer.

- Det er lidt vemodigt. Vi har været glade ved stedet, og jeg synes, at det er rigtig fint lavet, fortæller den nu forhenværende ejer.

Bjarne ”Bamme” Sørensen ånder dog lettet op ved at have fundet en ny ejer i form af Christian Espersen, der står i spidsen for familievirksomheden Skagerak Fiskeeksport A/S i Hirtshals.

Vil finde tid til at rejse

Nye oplevelser er nemlig svære at passe ind i hverdagen ved siden af en lang række virksomheder - særligt Vendsysselske Grønlangkål, som Bjarne Sørensen fortsat står i spidsen for.

- Jeg er blevet 72 år, og Sulle er 67 år. Hun har haft alt regnskab i vores virksomheder Vendsysselske Grønlangkål, X-Stål og i Det Bette Hotel. Så det handler om at få mere tid. Vi vil så gerne ud og rejse, men det er vanskeligt, som det er nu, forklarer han.

Det Bette Hotel har især været kendt for sit fokus på dansk mad og egnsretter.

- Det er stadig meget populært, og det har været et fint koncept, lyder det fra Bamme.

Christian Espersen har også planer om at gå videre med de generelle linjer, som restaurant og hotel er kørt efter.

- Jeg kigger i retningen af det koncept og krydrer det måske lidt. Men det skal fortsat være hyggeligt, og jeg vil ikke lave noget helt nyt, slår han fast.

Brænder for lokalsamfundet

Købet af Det Bette Hotel begrunder han med en dyb interesse i at støtte lokalsamfundet og bevare et sted, hvor han selv er kommet gennem årene.

- Der er ikke noget bedre end at afrunde dagen med noget god mad i stille, rolige og hyggelige omgivelser. Når vores kunder kommer tilbage til Hjørring, så vil de bo på Det Bette Hotel, om de så kommer fra Australien eller Japan. De vil derind og have stegt flæsk med persillesovs, fortæller Christian Espersen.

- Vores familie har altid investeret i det lokale og støttet op omkring det. Vi tænker meget over at lægge vores penge tilbage i lokalsamfundet. Det passer så fint med, at Bamme og Sulle vil give stafetten videre, siger han.

Foruden bygningen på Nørregade erhverver Christian Espersen også hotellets anneks, der ligger på Stokbrogade. Det Bette Hotel lukker for en periode fra 1. januar, hvorefter man vil renovere frem til genåbningen i starten af februar.