Indvielsesfest søndag for det ny kirkecenter i Nykøbing

NYKØBING:I mere end et år er der blevet gravet, bygget og banket ved Nykøbing Kirkecenter lige ved Nykøbing Kirke.

En helt ny brunstenbygning med kobbertag har rejst sig som det fjerde hus i rækken af bygninger, der nu udgør kirkecentret mellem kirken og Toftegade. Samtidig har en større renovering fundet sted af det hidtidige kirkecenter.

På søndag 30. august efter gudstjenesten viser menighedsrådet de nye lokaler frem for alle interesserede og byder på lidt godt til ganen.

- Det er et længe næret ønske om mere plads, bedre køkkenfaciliteter og mere samling af kirkeaktiviteterne, der nu er en realitet. Nu kan vi have fire hold konfirmander til undervisning på én gang. Vi har fået et ordentligt køkken og bedre mødelokaler, ligesom vi har kunnet byde Morsø Provsti velkommen som lejer af førstesalen, fortæller menighedsrådsformand Poul Poulsen, og fortsætter:

- Midt i byggeperioden kom så coronanedlukningen, og alt gik i stå. Så traf vi i menighedsrådet en beslutning om at benytte lejligheden til at få renoveret dele af det hidtidige kirkecenter, hvor vi har flyttet toiletter, fået nyt indgangsparti med automatiske døre. Mest markant er det nye hus, der har givet 365 ekstra kvadratmeter til de kirkelige aktiviteter.

Huset er tegnet af NB Tegnestuen i Ringkøbing og tænkt som et selvstændigt hus, når man betragter det fra Toftegade.

- Det var et ønske fra kommunen, som vi synes var en god idé - at byen dermed fik endnu et smukt hus, der passer ind i billedet i Toftegade, siger kirkeværge Sten Erhardsen, der har fulgt byggeriet.

Hele kirkecentret har nu fået gode adgangsforhold for handicappede. Selv om der har været mange byggerier ved Nykøbings Kirke de seneste år, og folk har kaldt det en permanent byggeplads, så stopper det ikke helt endnu. Sten Erhardsen fortæller, at to store projekter endnu mangler at blive gjort: At give pladsen omkring kirken et ordentligt løft og at kirken får nyt skifertag. Planen er, at det skal ske om et par år.

Den nye kirkecenterbygning har kostet 6 mio. kr. Dertil kommer renovering og udgifter til museumundersøgelser på grunden, som i 1600-tallet var kirkegård. De udgifter løb op i 650.000 kr.

Gudstjenesten på søndag er kl. 10 og skal efter planen holdes i det fri på kirkens plæne.