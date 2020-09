Kunstværk tager form på Limfjordsteatret i Nykøbing

NYKØBING:I denne uge frem til ferniseringen torsdag eftermiddag 10. september tager billedkunstner Søren Behnckes værk form på de ydre betonvægge ved multisalen i det ny teaterhus på Limfjordsvej. Statens Kunstfond bevilgede i fjor 300.000 kr. fra puljen ”Kunst i det offentlige rum” til Søren ”Papfar”Behnckes udsmykning af den sal, der primært bruges af børn og unge, nemlig Morsø Gymnasiums dramaelever, talenteleverne på Limfjordsteatrets akademi for scenekunst, teaterskole- og showdanceelever m.fl.

- Søren Behncke har en legende, humoristisk tegneserieagtig stil, som vi synes passer godt til det område, som i overvejende grad bruges af børn og unge. Vi har tidligere samarbejdet med ham og var ikke i tvivl om, at han ville være et godt match med vores ny teaterhus, siger teaterleder Gitta Malling.

Søren Behnckes figurer kommer til at udsmykke dels ydervæggene på selve multisalen, dels væggene på det lille, åbne opholdsrum over toiletterne, som deler væg med multisalen. Figurerne er inspireret af to forskellige universer og overføres fra små skitser til stort format på kraftigt afdækningspapir, som efterfølgende farvelægges og til sidst tapetseres op på betonvæggene.

- Det kommer til at smage lidt af papirklip og gækkebreve, som er en gammel dansk tradition, og bliver holdt i en grafisk stil med enkle farver. Figurerne ved teatersalen tager udgangspunkt i naturen på og omkring Mors, både vandet og skoven. De trækker på eventyrene og bliver lidt fabulerende. Den anden del er en mere skitsepræget konceptionel idé, der overordnet handler om vores evne, lyst og trang til at besjæle døde ting, fortæller Søren Behncke.

Fælles for figurerne er, at de får et særligt ”papfarsk” twist: Ulven forklædt som Bedstemor tager en selfie, krabben har sakse som klør, og ræven får en flyvetur af tre fugle, mens den nyder et glas vin. Og ved frisen ved opholdsrummet har nostalgiske hverdagsgenstande som elpæren, kassettebåndet og forlængerledningen fået hjerter på overraskende steder.

Søren Behncke fortæller, at med undtagelse af malingen er materialerne både billige og ganske lowtech:

- Figurerne males på det kraftigste afdækningspapir, malerforretningen kan byde på, som er tykt som filt og har en særlig struktur og varme. Det må godt give udsmykningen karakter a la en slidt plakatvæg - som modvægt til bygningens meget jomfruelige betonvægge, siger han.