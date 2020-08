”Mors 100miles” gennemføres - men med coronarestriktioner

MORS:Løbet ”Mors 100miles” gennemføres i weekenden 5.-6. september, men med mange ændringer som følge af coronasituationen, fortæller formand Jann Friis Søndergaard fra den arrangerende løbeklub Pinen og Plagen.

Fredag 4. september bliver der som tidligere oplyst kl. 17 flisenedlæggelse i gågaden i Nykøbing med 2019-vinderen.

Men starten lørdag bliver uden tilskuere fra vandrerhjemmet, da man er underlagt begrænsningen på 100 deltagere:

- Vi opfordrer til, at man hepper på løberne på ruten og ikke i depoterne, siger Jann Friis Søndergaard.

Han fortæller, at alle indslag fra Pinen og Plagen med Snedstedgarden i Øster Jølby samt i Sejerslev og Mousen på Ejerslev Havn er aflyst. Bjergetapen på Salgjerhøj er også uden tilskuer. Alle rutefester er private initiativer, og de må hver især finde løsninger, lyder det fra formanden:

- Når førsteløber kommer i mål er det også uden tilskuere. Men vi har fyrværkeri, som vi plejer, til at markere over for alle, at der er fundet en vinder af ”Mors 100miles” 2020, siger Jann Friis Søndergaard.

TIl målområdet gives der kun adgang i meget begrænset omfang, da man også her er underlagt begrænsningen på maksimalt 100 personer.

Præmieoverrækkelsen søndag er kun for løbere, der har gennemført og for officials - og altså ingen tilskuere:

- Pinen og Plagen opfordrer alle til at bakke løberne op ude på ruten. Vi glade for, at vi kan gennemføre løbet - og meget kede af, at vi må begrænse tilskuermulighedene, siger formand Jann Friis Søndergaard.

Nærmere på: www.100miles.dk