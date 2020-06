Mors er klar til østersfest i oktober

NYKØBING:Danmarks Skaldyrshovedstad - Nykøbing Mors - melder klar til østersfest i oktober. Det sker i en pressemeddelelse fra Morsø Kommune, hvori det hedder, at der er lagt op til oplevelser fra øverste hylde, når Mors endnu en gang fejrer landets bedste østers fra Limfjorden ved at skyde sæsonen for østersfiskeriet i gang med Østers- & Muslingepremieren fredag 9. oktober. Samtidigt afvikles danmarksmesterskaberne i østersgastronomi, østersåbning og champagnesabling. Flere af landets nuværende og tidligere Michelin-kokke samt nuværende og tidligere medlemmer af Kokkelandsholdet, deltager i fejringen.

Festlighederne starter fredag 9. oktober med den eksklusive Wine & Dine-middag, hvor Anita Klemensen, der jo er vokset op i Thisted, fra Studenterkilden i Dyrehaven nord for København i samarbejde med Jens Peter Skov fra Sallingsund Færgekro kreerer en helt unik smagsoplevelse udover det sædvanlige - baseret på råvarer fra Limfjorden.

Lørdag den 10. oktober afvikles Østers- & Muslingepremieren, der markerer starten på østers- og muslingesæsonen i Limfjorden.

- Der afvikles hele to danmarksmesterskaber om lørdagen: DM i Østersåbning, hvor Jesper Knudsen skal forsøge at vinde for 10. gang. I fjor vandt han finalen med nogle få hundrededele af et sekund. Herudover afvikles DM i champagnesabling, hvor vinderen fra i fjor, Charlotte Heiselberg fra Tholstrup i København, skal forsvare sin titel. Søndag gælder det DM i østersgastronomi, hvor ”Årets Kok 2019” Kristoffer Ringsing skal forsvare sin DM-titel i østersgastronomi, fortæller borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Startfeltet til konkurrencerne inkluderer både nuværende og tidligere medlemme af Kokkelandsholdet samt Michelin-kokke fra nogle af landets bedste restauranter. Navnene på de kokke og tjenere, der deltager i DM, vil blive offentliggjort i august.

Herudover vil en lang række lokale restauranter lørdag, vise deres kunnen inden for limfjordsgastronomi, og der vil være mulighed for at købe smagsprøver.

Afviklingen af årets Østers- & Muslingepremiere stiller store krav til arrangørerne Morsø Kommune og Kokkeforeningen Danmark på grund af de aktuelle begrænsninger m.v. i forhold til forsamlingsfriheden.

- Derfor udbydes der i år en række specialpakker med siddepladser og forskellig form for smagsoplevelser, hvor publikum får mulighed for allerede nu at sikre sig plads til de tre danmarksmesterskaber og øvrige arrangementer, siger Hans Ejner Bertelsen.

Borgmesteren fortæller, at man allerede nu har sat en række billetter til salg til de specielle oplevelser på www. skaldyrshovedstad.dk, hvor programmet også offentliggøres løbende.