Støberimuseet i Nykøbing åbner alligevel i år

NYKØBING:Da Museum Mors sidst i maj fik tilladelse til igen at åbne sine afdelinger, måtte man beslutte, at museets daværende resursegrundlag ikke gjorde det muligt at åbne Dansk Støberimuseum i det gamle jernstøberi i Nykøbing, der er en af museets fire afdelinger. Det handlede om coronaretningslinjerne. Men nu åbner støberimuseet alligevel fra onsdag 1. juli, og der er åbent på alle hverdage kl. 12-16 frem til og med fredag 7. august, oplyser en glad museumsdirektør Anders Have Espersen.

- Både fra Visit Mors og fra vores besøgende på Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet og landbrugsmuseet Skarregaard har der lydt skuffelse over, at det ikke har været muligt at besøge støberimuseet, siger han.

Museumsdirektøren fortæller samtidig, at besøgende heldigvis har haft fuld forståelse for, at museet ikke har kunnet åbne. Men Anders Have Espersen er glad for, at man nu igen kan besøge det store museum om Morsø Jernstøberi og fabrikkens mange fascinerende støberiprodukter.

- Vi har selvfølgelig - som på vores øvrige afdelinger - sørget for, at der gøres rent med jævne mellemrum, og at der er både skiltning og håndsprit, så gæsterne kan få en sikker museumsoplevelse. siger han.

Og undlader ikke at tilføje, at med åbningen af Dansk Støberimuseum er det blevet endnu billigere at komme på museum på Mors. For støberimuseet er omfattet af den rabatordning på billetter til halv pris i sommerferien, som museet har fået mulighed for med regeringens sommerpakke. Derfor koster det nu kun 40 kr. pr. voksen at besøge alle museets fire afdelinger, mens børn og unge under 18 år har gratis adgang.

Nærmere på: www.museummors.dk