Thisted Musikteater går i rødt

THISTED:Det er en hård tid for den samlede musikbranche - fra kunstnere til spillesteder og ikke mindst for de mange bag scenen, der laver lyd og lys. Branchen er i knæ og bløder på grund af coronaen. Antallet af publikumspladser ved spillestederne er halveret, og der er mange påbud og restriktioner, der naturligvis skal følges.

De hårde tider for kultur- og eventbranchen markeres over hele landet, når spillestederne går i rødt onsdag 30. september kl. 20-23.

Et af de 80 steder, der deltager i manifestationen, er Thisted Musikteater, der får sat lysshow på facaden af det lokale firma Showlaser.

Bag Showlaser står Simon Just Sasser Jensen fra Grønlandsvej i Thisted. Også hans virksomhed er hårdt ramt af coronaaflysninger og manglende efterspørgsel efter lysshow til musik og kulturbegivenheder.

- Vi vil med det røde lysshow at sætte fokus på en branche, der har det rigtigt hårdt. Jeg selv har investeret i laser og lysudstyr for 2 mio. kr. Enhver kan forstå, at det er hårdt at se på, at ens udstyr står uden at blive brugt, siger Simon Just Sasser Jensen, der laver laserjob over hele landet.

Han har i 2019 bl.a. stået for laserlys på Orange Scene på Roskildefestivalen til rapperen Travis Scotts koncert og til P3’s Guldshow.

Ved onsdag aftens lysevent på Thisted Musikteater vil facaden blive oplyst af røde LED-lamper.