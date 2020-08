Thy Teater spiller i Nystrup Plantage

NYSTRUP:Søndag 23. august var der teater - en grumme historie - i Nystrup Plantage. Thy Teater spiller hver dag frem til og med fredag 28. august stykket ”Skoven synger”. Målgruppen er børn fra fem år og opefter.

Dér, hvor plantagen i dag ligger, lå der for flere hundred år siden herregården Nystrup. Herregården ejedes af en herremand ved navn Jens Kalf. Han var en både en ond og en grådig mand. De stakkels bønder, der boede rundt om på egnen, dyrkede afgrøder og havde husdyr. Jorden tilhørte herremanden Jens Kalf, så for at bønderne måtte dyrke jorden, måtte de aflevere næsten alt, de avlede, og det var både korn og kød. Det var så meget, at de selv var ved at sulte ihjel.

Herremanden led derimod bestemt ingen nød. Han gik med sine guldmønter i en ring om halsen. En dag blev det for meget for de stakkels bønder. De besluttede, at på en bestemt dag når Jens Kalf red hjem efter at have været i kirke, ville de slå ham ihjel. Som sagt, så gjort. De gennemhullede ham med deres sværd.

Bønderne havde tilrettelagt det hele. Efter drabet stjal bønderne alt, hvad der havde værdi, og hvad de kunne medbringe under flugten i en båd til Norge.

Alt dette har Laura Madsen lavet et stykke om og instrueret. Teaterchef Niels Vendius på Thy Teater har stået for ideen, og teknikken står Cecilie Dahlgaard Nielsen for. Lyddesign og teknik ved Frederik Eberhardt.

Stykket spilles direkte i det område, hvor herregården Nystrup i sin tid lå. Herregården blev flyttet flere gange på grund af sandflugten og er i dag væk. I plantagen findes flere gravhøje, og man mener, at Jens Kalf ligger begravet i en af højene.

Stykket spilles af to finurlige kvinder, som bestemt ikke altid er enige. Mathilde Eusebius og Kristine Nørgaard kunne ved premieren søndag virkelig fange børnenes interesse. Tilskuerne vandrede rundt til flere steder i plantagen, hvor de to kvinder optrådte. 35 personer overværede premieren.

Nærmere på: www.thyteater.dk