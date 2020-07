To forrygende fiskedage i Hanstholm

HANSTHOLM:Onsdag-torsdag 5.-6. august kl. 11-19 går det for alvor ”i fisk” for alle besøgende på Hanstholm Havn, når de bliver inviterer om bag kulisserne i Danmarks største havn for landing af konsumfisk ved ”Fisken på disken”.

Arrangementet byder bl.a. på vedenspremiere på fiskebanko, fiskekyndige kokke der guider i filetering og madlavning, fiskehandel med mere end 20 danske fiskearter og kårigen af Danmarks hurtigste knallert på havnen. Der er således nogle for både store og små, og det er gratis, hedder det i en pressemeddelelse fra Thy Turistforening.

Alt det bedste fra de danske farvande er, hvad der bydes på, men det er også til hverdag, hvor havnen er en travl virksomhed, der eksporterer fisk til hele Europa. Udover de populære spisefisk som torsk, rødspætte og pighvar landes også arter som glashvarre, brosme og blålange i havnen.

Men de velsmagende fisk med de lidt ukendte navne, lander sjældent på de danske middagstallerkner. Det vil folkene bag ”Fisken på disken” lave om på. Derfor inviteres alle ind bag kulisserne, så man kan få fingrene i fiskene og lære om fiskearter, filetering og tilberedning af landets fineste råvarer.

Mai Manaa, der er turistchef i Thy, glæder sig til at give de besøgende en på opleveren. Hun opfordrer både fastboende og

gæster i Thy til at kigge forbi havnen de to dage:

- Vi går ind for, at gæster i Hanstholm skal have skæl på næsen. Vi er stolte af vores fiskeri her i Thy, og vi vil gerne vise de besøgende de friske råvarer, før fiskene bliver vakuumeret, friteret, sat i dåse eller fileteret. De skal dufte og smage, at rigtig fisk kommer fra Hanstholm - og det glæder vi os til at vise dem til ”Fisken på disken”, siger hun.

En bred kreds af frivillige ildsjæle har tænkt ud, hvordan man kan vise havnen, fisken og fiskeriet frem. Det er mundet ud i projektet ”Showroom for fiskeriet”, der har fokus på at åbne havnen og gøre området mere attraktivt for gæster og turister.

Tove Skinnerup er en af de frivillige, der har været med til at sætte skub i projektet med at formidle livet på Hanstholm Havn:

- Nu er vi endelig klar til at løfte sløret for vores planer om et ”Showroom for fiskeriet”. Vi klar med plakater og plancher, så de besøgende kan se hvordan ”Showroom for fiskeriet” og planen ”Herlige Hanstholm” en dag folder sig ud på vores havn. Vi glæder os til at se, hvordan folk tager imod vores ideer, siger siger hun.

Overskuddet fra ”Fisken på disken” går til udvikling af ”Showroom for fiskeriet”.

Fisken på Disken er blevet til med bidrag fra Hanstholm Fiskeriforening, Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Vilsund Blue, Thykassen, Centerforeningen, Hanstholm Knallertentusiaster og Thisted Bryghus, fremgår det af pressemeddelelsen fra turistforeningen.