Ungdommens kulturelle campingplads på Mors til august

NYKØBING:Foreningen Ung Kult har en ambitiøs plan om at samle unge fra hele landet på Mors til Ungdommens kulturelle campingsplads 10.-22. august frem mod, at årets Kulturmøde Mors løber af stabelen på grund af coronasituationen afvikles digitalt i løbet af 48 timer fra 20.-22. august.

Alle er velkomne til at komme forbi og deltage i de mange aktiviteter, og høre om projekterne i vognene. Det er gratis at besøge og deltage i campen:

- Pladsen er der. Den første campingvogn, som bliver ”administrations-bunkeren”, er der også. Derudover er der masser af planer for, hvordan der skal sættes fokus på kultur blandt unge - og på, hvordan man kan få en bedre kommunikation mellem de ny unge og de etablerede kulturaktører, siger 17-årige Malte Houe, der bla. er kendt for sine roller som barneskuespiller og for dokumentarserien ”Danmarks yngste filmselskab”. Han er sammen med Ung Kults bestyrelse primus motor for projekt Ung Kult Camp 2020:

- Vi vil etablere Ungdommens kulturelle campingplads, hvor unge mellem 15 og 30 år, som har gang i kulturelle projekter, kan søge om at få en plads, siger han.

Vil gerne låne seks campingvogne

I første omgang er Ung Kult på jagt efter seks campingvogne, som de unge kan få lov at låne i de 12 dage, campen varer. Det behøver ikke være flotte vogne med køkken og bad - hvis bare de må bruges til formålet, nemlig at rumme kreativ udvikling, oplæg og debatter, udveksling af ideer, inspiration og erfaringer:

- Derudover søger vi unge, som arbejder med et kulturelt projekt - det kan være alt fra musik og film til ballet, fotografering, spiludvikling eller noget helt sjette. Bare man er interesseret i at udveksle ideer, være kreativ, inspirere andre, og samarbejde, siger Malte Houe og fortsætter:

- Vi live-sender kulturmødets online program fra campen. Vi synes, noget af det vigtige ved kulturmødets debatter, er den snak man får, når man mødes efterfølgende. Derfor etablerer vi det her samlingssted, hvor man også får det fysiske samvær med. Selvfølgelig inden for coronarestriktionerne.

Han og de andre er i fuld gang med at etablere kontakt til andre unge kulturaktører, bl.a. Unges Møde med Kunsten i Nordjylland, Aarhus Filmværksted, Frontløberne og Ungdomsbureauet i København, og de håber også at få nogle kendte ordstyrere til at deltage, f.eks. en radiovært, en youtuber, en standupper og en musiker:

Store drømme for fremtiden

- Vi har store drømme for fremtiden, og jeg håber, at campen kan være springbrættet til et mere permanent helårssted. Ung Kult vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at skabe flere kulturelle tilbud for, med og af unge i fremtiden, og det kunne jo passende være i Morsø Multipark, siger Malte Houe.

I slutningen af sommeren vil Morsø Ungdomsskoles unge hjælpe med opbygning af campen med bålplads, bar, loungeområde, scene, lys og opstilling af campingvognene, så det bliver et stemningsfyldt og kreativt område, der også kan tiltrække nogle af de godt 1000 unge, der har deres daglige gang på områdets ungdomsuddannelsescampus.

Projektet støttes med midler fra Unges Møde Med Kunsten (UMMK), som en del af ”Børn, unge og Talent” i den nordjyske kulturaftale Kulturkanten 2017-2020, og Morsø Kommune.

Foreningen Ung Kult blev stiftet 1. januar 2020 af Malte Houe og Bertram Bailey - og ville være startet med et brag, som imidlertid udeblev på grund af coronanedlukningen. Ung Kult har til formål at skabe kulturelle tilbud for unge, som er udviklet og produceret af andre unge. Ung Kults nærmeste samarbejdspartnere i forbindelse med Ung Kult Camp er Kulturmødet Mors, Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst, filmselskabet Houe Film samt Morsø Ungdomsskole.

Ung Kult er på facebook.