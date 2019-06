Gå stressfri på ferie med disse råd

SUNDHED: For en del danskere er tiden op til ferien forbundet med stress, fordi de skal nå en masse eller ved, at indbakken vil koge over i ens fravær.

Det mærker de tydeligt hos assistancevirksomheden SOS International, som blandt andet hjælper rejseforsikrede danskere med for læge- eller vejhjælp i udlandet.

- Vi ser en stigning i antallet af stressrelaterede henvendelser lige før ferien. Derfor er det vigtigt, at man ikke bare har fokus på ferien, men også på hvordan man kommer ud ad døren, siger chefpsykolog Robert Jonasen.

Så sørg for at planlægge, hvordan du kommer ud ad døren. For typisk har vi fokus på billetter, kufferter og køreturen til Gardasøen, men glemmer fokus på overgangen fra job til ferie.

Og tænk over, at du ikke går på ferie i en hvirvelvind af to-do-lister, råder Michael Ulrich, som er familiepsykolog i klinikken Phuset.

- Det er svært at køre med 180 kilometer i timen, smide en autosignatur på mailen og så gå på ferie. Hele dit neurologiske system vil simpelthen være på dupperne, og stresshormonerne kører rundt i kroppen, siger Michael Ulrich.

Dyrk motion

Planlæg de sidste arbejdsdage lige så grundigt, som du planlægger selve ferien, og slå eventuelt autosignatur på mailen et par dage før.

Tænk også over, om nogle opgaver kan vente til efter ferien.

- Når man er i en stressfase, virker alting lige vigtigt. Men når man er afslappet, kan man bedre se, om noget kan vente, forklarer Robert Jonasen.

Han anbefaler også at dyrke moderat motion. Ikke for at blive strandklar, men fordi motion dæmper nogle af stresshormonerne i kroppen.

Som en sidste ting skal du lade huskelisterne blive derhjemme. For ferien skal give rum til at koble af.

- Det skal ferieplanen også afspejle, og måske skal man ikke have så store armbevægelser, men bare have tid til at spise is og gå tur, siger familiepsykolog Michael Ulrich.

Her kan det være en fordel at forventningsafstemme med familien, for de andre kan ikke nødvendigvis gætte, hvad der stresser dig op til ferien.

Samtidig kan det være, at ungerne har meget mere lyst til forældretid end den dykkerskole, du er ved arrangere til dem.

- Undgå det samme ambitionsniveau, du har fra dagligdagen. Ferien skal ikke være et sted, hvor der skal præsteres. Gå i stedet efter det, der gør jer glade, siger Michael Ulrich.

Stress, job og ferie * Når danskerne tager på ferie, er vejhjælp og lægeassistance ikke det eneste, de får brug for hjælp til. * Stressrelaterede henvendelser fylder både før og efter ferien, oplyser SOS International, som er Nordens største assistancevirksomhed. * Ud af de knap 14.000 psykologsager, som SOS International håndterede sidste år, handlede hver tredje om stress. * Stress kan både skyldes job, privatliv og helbred – eller en cocktail af disse. * Kortvarig stress er ikke i sig selv farligt, men på sigt øger et højt stressniveau risikoen for en række sygdomme. Kilder: SOS International, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/