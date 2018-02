Gående mand påkørt og dræbt

VIBORG: En mand har mistet livet efter en ulykke vest for Viborg mandag aften. Han kom gående ad hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, da han blev påkørt af en bil, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Den 48-årige kom gående nær landsbyen Ravnstrup, fordi han formentlig tidligere forlod en bil, som han var kørt galt med, oplyser politiet til mediet.

I landsbyen var han kørt ind i et helleanlæg. Endnu før denne episode var han passager i en bil, som blev stoppet af politiet nær Sjørup.

Betjentene konstaterede, at føreren var påvirket af cannabis. Og i den forbindelse sagde passageren - altså den 48-årige - at han ville blive i bilen, fordi nogen var på vej for at hente den og ham.

Alligevel påtog han sig tilsyneladende at starte bilen, men i Ravnstrup måtte han give fortabt, da han havde ramt helleanlægget.

Den 48-årige var fra Vejle, oplyser Viborg Stifts Folkeblad. Fordi politiet tidligere var i kontakt med manden, skal forløbet nu belyses nærmere.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal undersøge sagen. Det er fast rutine, at DUP ser på tilfælde, hvor en person dør eller kommer til skade efter at have været i kontakt med politiet.

