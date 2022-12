Går du også med hovedet nede i mobilen? Nu er der hjælp til at undgå ulykker på vej

AALBORG:En større stigning i antallet af ulykker blandt fodgængere, der havde deres opmærksomhed rettet mod deres mobiltelefoner, gav Florian Echtler ideen til at udvikle en app, der skulle udsende en lydadvarsel, når en person nærmede sig en forhindring - det være sig en anden fodgænger, en bil, en lygtepæl eller en anden forhindring i trafikken.

- Jeg fik en studerende med på ideen, og hun researchede og skrev kandidatopgave om det, fortæller Florian Echtler, der stammer fra Tyskland, men som er landet på Aalborg Universitet som lektor på Institut for Datalogi.

Der er mange, der gør lidt grin med problematikken, men tallene viser ifølge AAU-lektoren flere ulykker, når fodgængere går og stirrer ned i mobiltelefonen.

Den studerende blev dog, da hun var færdig med sin kandidat, ansat i erhvervslivet, og derfor har Florian Echtler taget idéen med sig til Nordjylland, hvortil han kom for to år siden.

Nu arbejder han videre på projektet sammen med to andre studerende.

Meningen er, at en app via ultralyd skal sende et signal fra mobiltelefonen. Når det rammer en forhindring, skal der sendes et signal tilbage til appen, der så udsender en advarselslyd, så eksempelvis en fodgænger kigger op og dermed undgår at gå ind i en modgående person, en lygtepæl eller andre uforudsete forhindringer. Faktisk kommer det til at være en "antisammenstødsradar".

Florian Echtlers nye app kan f.eks. forhindre folk i at støde ind i lygtepæle. Foto: Martél Andersen

For at teknologien virker, skal enten den, der har appen i sin mobiltelefon, eller det objekt, som rammes af ultralyden bevæge sig - eksempelvis en modgående fodgænger eller en bil. Ellers vil ultralyden ikke kunne aktivere en advarsel mod sammenstødet.

Lektoren fortæller, at der er arbejdet en del år med lignende teknologier, hvor det dog hele tiden har været nødvendigt at tilkøbe f.eks. en jakke, et bælte, et knæbind eller lignende devices med teknologien indbygget.

- Min idé var, at teknologien skulle ud til flest mulige mennesker - uden at det var nødvendigt at købe andre devices. Så det mest nærliggende var at udvikle teknologien til brug for en ting, vi alle har nu til dags - nemlig en mobiltelefon, lyder det fra Florian Echtler.

Lektoren ser også muligheder for, at blinde og svagtseende kan bruge teknologien som et supplement til deres den stok, mange svagtseende bruger, når de færdes ude i trafikken. Det kræver ifølge lektoren naturligvis en gennemprøvet, totalt driftsikker og ikke mindst godkendt teknologi, før det kan komme på tale.

Florian Echtler fik idéen til appen efter at have set statistik på, at antallet af uheld med fodgængere, der kiggede ned i deres mobiltelefon, var stærkt stigende. Foto: Martél Andersen

Lige nu er der programmeret en prototype på en app, der kan sende ultralydsstrålerne mod andre objekter i en afstand af op til tre meter, ligesom den kan modtage ultralyden igen og genere en advarselslyd.

- Der er stadig et stykke vej, inden det hele spiller fuldstændig sammen. Dels er jo de to typer mobiltelefoner - iPhone og Android, og de sidste er der rigtig mange forskellige af - dels skal der findes penge til videreudvikling af prototypen, og endelig skal der også findes personer, der kan arbejde fuldtids med projektet, før det måske kan ende med en lille forretnings startup, konstaterer Florian Echtler.

Han understreger samtidig, at det ikke nødvendigvis skal være en guldrandet forretning - selv om potentialet ifølge ham selv er stort.

- Jeg har fået min løn for mit arbejde. Det har de andre, der har arbejdet med idéen også. Så vi laver det hele i open source, så andre også kan arbejde videre med teknologien, forklarer lektoren.

- Men vi ved, teknologien virker i teorien. Nu skal vi have det afprøvet i praksis i større skala, siger professoren, der ser frem til hvad hans to studerende i Aalborg kommer med, når de afslutter deres research.

Florian Echtler sætter en tidshorisont på minimum et år, før projektet i bedste fald kan være klar til lancering af en endelig version af "antisammenstødsradaren" - via en app til mobiltelefoner.