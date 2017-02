AALBORG: Egentlig har han ferie, men han har alligevel travlt. AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde holder i denne stund til i Dubai, hvorfra han forhandler om et muligt kæmpeskifte for Superligaens varmeste salgsemne, Christian Bassogog.

- Jeg kan sige er, at der har været utroligt mange forespørgsler på ham, og det er helt fantastisk, at han på så kort tid har udviklet sig så meget, siger Allan Gaarde.

Nordjyderne bekræftede onsdag, at man forhandler med en udenlandsk klub om et salg af camerouneren. Allan Gaarde vil dog ikke svare på, om det er i Rusland, Kina eller et tredje land, Bassogogs mulige nye klub befinder sig.

Skulle en aftale falde til jorden, vil aalborgenserne med glæde beholde den 21-årige raket, som netop har vundet de afrikanske mesterskaber og titlen som slutrundens bedste.

- Vi har ikke nogen deadline på handlen, men vi ser selvfølgelig gerne, at vi også har Christian til at hjælpe os i foråret. Kan vi få en rigtig god pris for ham, og kan det være en god aftale for Christian, skal vi slå til, men lykkes det ikke, vil vi også være rigtig glade for at beholde ham, siger Allan Gaarde.