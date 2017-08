Gaarde: Vi ser mentalt ramte ud

FODBOLD: Efter uafgjort 1-1 mod Hobro mandag aften har AaB fortsat ikke vundet en kamp siden april.

Den lange periode uden sejre frustrerer nordjyderne, og det afspejler sig i præstationerne.

- Vi så mentalt ramte ud mod Hobro, erkender AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, der savner en succesoplevelse.

- Vi skal hurtigst muligt have en sejr, men vi ved godt, at der ikke er en let genvej til sejren, siger Gaarde.

Kasper Risgård, der bragte AaB foran i første halvleg, er enig med sin sportslige chef.

- Vores anden halvleg blev meget nervøs. Sådan er det tit med hold, der er inde i en skidt periode.

- Vi blev bange for at tabe, og det skabte desværre selvtillid hos Hobro, mener AaB’s målscorer, der ikke kan give en forklaring på den dårlige stime.

- Kvaliteten var desværre ikke god nok. Når vi ikke vinder fodboldkampe, er det, fordi vi ikke er dygtige nok, siger Risgård.

Han kunne godt tænke sig lidt medgang og en "grim" sejr.

- Vi mangler en lortesejr, hvor vi kan få lukket op for noget selvtillid, siger målscoreren.

Indtil da vokser presset på AaB’s cheftræner, Morten Wieghorst, men Risgård vil ikke gå ind i en diskussion af trænersituationen.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til en trænerfyring. Det gider jeg ikke forholde mig til. Jeg koncentrerer mig om at spille fodbold.

- Vi har ikke været dygtige nok til at vinde fodboldkampe i 2017, og det er spillernes ansvar siger Risgård.

Næste opgave for nordjyderne er fredag aften, hvor det kriseramte mandskab skal en tur til Horsens.

