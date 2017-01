AALBORG: AaB har mandag morgen ansat Morten Wieghorst som ny cheftræner, AaB’s sportsdirektør glæder sig over at have ansat den 45-årige træner.

- Vi ser Morten som en stor trænerprofil i Danmark, og han kommer sin unge alder til trods med enorm erfaring på højeste niveau såvel nationalt som internationalt fra både sin tid som spiller og som træner, siger Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

Ifølge Allan Gaarde er Wieghorsts måde at spille fodbold på perfekt i AaB, ligesom han roser trænerens evne til at arbejde med de unge spillere.

- Omkring spilfilosofien i AaB ser vi ligeledes Morten som et perfekt match, ligesom han særligt fra sin tid i FC Nordsjælland og som træner for U/21-landsholdet er vant til at udvikle og arbejde med talenter, hvilket jo fremdeles er en vigtig del af AaB’s kultur.

Morten Wieghorst er ansat på en uopsigelig aftale frem til 30. juni 2019.