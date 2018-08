Gaarde: Edison rejser til Mexico

FODBOLD: Den mexicanske klub Monarcas Morelia har ikke gjort regning uden vært, da den tidligere lørdag meldte ud, at man var tæt på et køb af Edison Flores i superligaklubben AaB.

Nordjydernes sportsdirektør bekræfter, at der er et salg af peruaneren i støbeskeen.

- Edison har i dag (lørdag, red.) trænet med hos os, men vi har givet ham tilladelse til at rejse til Mexico søndag og få de sidste detaljer på plads, siger Allan Gaarde.

AaB har længe lagt op til et sommersalg af VM-spilleren, der ikke har fået den forventede succes i klubben.

- Generelt er vi langt i forhandlingerne, men handlen er altså ikke på plads endnu, for så havde vi jo meldt det ud, tilføjer sportsdirektøren.

Der er ikke kommet detaljer frem om, hvor meget den mexicanske klub vil betale for Edison Flores, men NORDJYSKE erfarer, at salgsprisen ligger på omkring tre millioner euro.

Da AaB i sin tid købte spilleren hos Universitario i Peru, betalte man under én million euro. I den aftale lå dog også, at AaB i tilfælde af et videresalg af Flores skulle aflevere 40 procent af beløbet. Den aftale kan dog i teorien forhandles, og under alle omstændigheder har AaB udsigt til en økonomisk gevinst i omegnen af seks millioner kroner på den ellers sportsligt tvivlsomme dans med peruaneren.