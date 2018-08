Gaarde: Havde gerne beholdt Rolim

FODBOLD: Efter en enkelt sæson i AaB er Yann Rolim nu tilbage i brasiliansk fodbold, men AaB havde gerne beholdt midtbanespilleren, der i sidste sæson var lejesvend i klubben.

- Vi ville gerne have beholdt Yann, men ikke uden at vi også havde mulighed for at få ham med videre i fremtiden, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Det var ganske enkelt ikke muligt at købe brasilianeren fri.

- Vi kunne ikke få en ejerandel i ham, og derfor var han ikke vores førsteprioritet.

- Vi nåede langt i forhandlingerne, men vi havde ikke nogen interesse i det, når vi ikke kunne få en option på at købe ham med i aftalen, siger Allan Gaarde.

Yann Rolim optræder nu for Chapecoense i hjemlandet.