ALCANTARILHA: Transfervinduet smækker først i tirsdag aften ved midnat, men intet tyder på, at der kommer til at være aktivitet hos AaB de sidste timer før deadline.

Mandagens lejeaftale med Bristol City om målmanden Ivan Lucic bliver således formentlig den sidste tilføjelse til AaB-truppen, efter at angriberen Jakub Sylvestr blev hentet ind i weekenden.

- Efter al sandsynlighed er vi færdige med at gøre det, vi skal gøre. Vores ambition var at finde en angriber og en målmand, og det er lykkes, så vi er fint tilfredse, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Cheftræner Morten Wieghorst glæder sig over, at de to tilgange er med til at styrke konkurrencen i truppen.

- Vi har fået nogle flere muligheder, og det er kun positivt. Vi har fået styrket vores konkurrencesituation, og vi har nogle forskellige typer, der kan løse forskellige opgaver. Det er vigtigt, for jeg regner med hele truppen, siger Morten Wieghorst.