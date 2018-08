Gaarde lukker vinduet: Vi er blevet styrket

FODBOLD: Når sommerens transfervindue lukker fredag aften ved midnat, kommer det til at foregå i ro og mag for AaB’s vedkommende.

For med torsdagens tilføjelse af Lucas Andersen har AaB-truppen på plads. Til gengæld forventes det, at midtbanespilleren Robert Kakeeto bliver lejet ud.

- Der kommer ikke til at komme mere ind. Vi skal sandsynligvis have lejet en spiller ud i eftermiddag, men ellers er der lukket for vores vedkommende. Vi er i den seneste periode blevet tilbudt en stak virkelig gode spillere, der også har været interessante for os. Det viser, at vi er en attraktiv klub, og det er vi stolte af, men jeg synes, at vi står med en virkelig spændende trup nu, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Mens Lucas Andersen, Tom van Weert og Philipp Ochs er kommet ind, har AaB sagt farvel til Yann Rolim, Edison Flores, Pavol Safranko og Jannik Pohl i løbet af sommerens transfervindue.

- Vi står et godt sted, og jeg synes, at vi er kommet styrket ud af vinduet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi er blevet stærkere offensivt, for det er også vigtigt for os at sende det signal, at vi stadig tror meget på de spillere, der allerede var her. Vi har et godt mix, så nu skal det forløses, siger Allan Gaarde.