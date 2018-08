Gaarde: Ny forsvarer ikke vores førsteprioritet

FODBOLD: AaB udlejede fredag forsvarsspilleren Nikolaj Lyngø til 2. divisionsklubben Jammerbugt FC, men selv om AaB’s superligatrup nu kun tæller tre centrale forsvarsspillere, er sportsdirektør Allan Gaarde ikke umiddelbart på jagt efter en forstærkning til den position.

- Det skal også være sådan, at det som ung spiller er muligt at vokse her. Vi skal ikke være bange for at bruge unge spillere, og i truppen har vi også andre spillere, der vil kunne udfylde positionen, så det er ikke vores førsteprioritet at foretage os noget på den position, siger Allan Gaarde.

Jores Okore, Kasper Pedersen og Jakob Blåbjerg er nu de tilbageværende decidere centerforsvarere, men ifølge Allan Gaarde er der flere på vej. Han nævner Anders Bærtelsen, Mathias Ross, Thomas Christiansen og Mikkel Konnerup som unge spillere, der presser sig på.

- Det er rigtig dygtige unge spillere, som presser sig på, og flere af dem træner også allerede med os i et forholdsvist kontinuerligt omfang, siger Allan Gaarde.

Helt udelukket er det dog alligevel ikke, at der kommer en forsvarsspiller ind, inden transfervinduet smækker i.

- Det er ikke det, der står øverst på vores dagsorden, og det er også det, vi hele tiden har tilkendegivet, men der er fortsat næsten en måned tilbage, inden vinduet lukker, og man ved jo aldrig, hvad der kan ske, siger Allan Gaarde.