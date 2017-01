AALBORG: AaB får torsdag besøg af den sydafrikanske forsvarsspiller Lorenzo Gordinho, men det er heller ikke nogen hemmelighed, at sportsdirektør Allan Gaarde også er på udkig efter en forstærkning i den modsatte ende af banen.

Indtil nu har han dog ikke fundet den mand, der kan bidrage til at løse de scoringsproblemer, AaB’erne oplevede i efteråret.

- Der er en masse aktivitet, men der er på den anden side heller ingen tvivl om, at vi kun kommer til at foretage os noget, hvis den rigtige mulighed opstår. Vi kommer selvfølgelig ikke til at hente en ind bare for at gøre det, siger Allan Gaarde.

Han hæfter sig ved, at AaB i efteråret var hårdt ramt af uheld, da Edison Flores, Thomas Enevoldsen, Jannik Pohl og Sebastian Grønning alle var ramt af skader undervejs.

- Så uheldige kan vi forhåbentlig ikke være en gang til, siger Allan Gaarde.