ALCANTARILHA: Det vakte selvsagt stor glæde i AaB-lejren, at Cameroun søndag aften vandt Africa Cup of Nations efter en 2-1-sejr over Egypten.

For ikke nok med, at man med Christian Bassogog dermed fik en afrikansk mester. AaB-spilleren blev også kåret til turneringens bedste spiller.

- Det er jo helt vildt. Christian har kun været professionel fodboldspiller i halvandet år, og nu går han allerede i fodsporene på sit lands største legende, siger AaB-sportsdirektør Allan Gaarde med henvisning til legendariske Roger Milla, der vandt Africa Cup of Nations med sit land i 1984 og 1988.

Forventer henvendelser

Da Christian Bassogog for halvandet år siden landede i Aalborg, var det ikke med udsigt til, at han på kort tid skulle blive en nationalhelt i sit hjemland.

- Dengang var der ingen i Cameroun, der kendte ham, og det er jo tæt på at være livsforandrende det, der sker for ham nu. Fra at være en total anonym person i Cameroun bliver han nu en frontfigur, når de om to år er værter for de afrikanske mesterskaber. Vi må håbe, han kan kapere det, siger Allan Gaarde, der glæder sig over, at han for halvandet år siden tog en chance med Christian Bassogog.

- Alle i AaB er utroligt glade på Christians vegne over, at han får lov til at opleve det her. Der er mange mennesker i AaB, der har gjort en stor forskel for Christian uden at få noget økonomisk ud af det. De har gjort det af kærlighed til AaB, og den her succeshistorie er en meget god betaling, siger Allan Gaarde.

Christian Bassogog er på kontrakt i AaB indtil sommeren 2019, men titlen som turneringens bedste spiller kommer formentlig til at skabe øget interesse for Bassogog. Også fra de lande, hvor transfervinduet i modsætning til i Danmark fortsat er åbent.

- Jeg formoder da, at der kommer nogle henvendelser, men jeg formoder ikke, at der sker noget på den front. Vi forventer, at Christian skal hjem og gøre en forskel for AaB, og vi ser frem til at se hans guldmedalje i Aalborg, lyder det fra Allan Gaarde.