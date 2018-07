Gaarde om god AaB-start: Marginalerne har været med os

FODBOLD: To kampe, to sejre, seks point.

AaB kunne ikke have ønsket sig mere fra de to første kampe i Superligaen. Først en smal 1-0-sejr over Sønderjyske og i anden runde 2-1 over FC Midtjylland efter en sen Jannik Pohl-scoring.

Ifølge AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, skyldes den gode start blandt andet, at trænerstaben gennem længere tid har kunnet arbejde med de samme spillere og på den måde udvikle dem.

- Vi har en god trup med en masse unge spillere, som er lige ved at slå igennem, og som nu også har haft muligheden for at arbejde sammen i en længere periode.

- Trænerne har haft mulighed for at skabe noget kontinuitet. Det har været vigtigt, siger Allan Gaarde.

Sportsdirektøren erkender dog også, at marginalerne har været på nordjydernes side.

- Superligaen er enormt tæt, og vi er jo også realistiske og kan godt se, at det ikke er meget, der skulle have gået den forkerte vej, før vi ikke havde vundet de to kampe, siger Gaarde.

Søndag kommer sæsonens første store udebanetest for AaB, når turen går til Parken - et sted, hvor aalborgenserne ikke har vundet en superligakamp i 11 år.

Allan Gaarde mener selv, at det til dels er tilfældigt, at AaB ikke har kunnet tage tre point med hjem fra hovedstaden siden 2007.

- Før 2007 var det som regel på Brøndby Stadion, at vi havde svært ved at vinde.

- Man skal ikke lægge så meget i det. Vi vandt pokalfinalen i Parken i 2014, og der er flere spillere fra den kamp, som stadig er i truppen. Det må gerne være minderne fra den kamp, de tager med på banen søndag, siger Gaarde, der som sportsdirektør har haft en meget stille sommer.

AaB har nemlig ikke købt en eneste spiller i sommerens transfervindue. Men det bliver der snart lavet om på.

- Planen har hele tiden været, at der ikke skulle ske så meget her til sommer.

- Men vi kommer til at agere i transfervinduet. Om det bliver én eller to spillere, ved vi ikke endnu, men vi kommer til at optimere vores trup - primært på de offensive positioner. Enten en kantspiller, en offensiv midtbane eller en angriber, siger Allan Gaarde og tilføjer, at klubben kigger efter nye spillere i både ind- og udland.

Søndagens kamp mellem FC København og AaB fløjtes i gang klokken 18.

/ritzau/