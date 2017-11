Gabriel når rekordsalg

AALBORG: Gabriel-koncernens salg er vokset med 26 procent i forhold til det forrige regnskabsår og var i det seneste regnskabsår - afsluttet per 30. september i år - på rekordhøje 493 millioner kroner.

Det fremgår af virksomhedens årsregnskab.

Væksten ligger lige over det forventede niveau, som blev meldt ud i forbindelse med opjusteringen i det seneste halvårsregnskab og stammer både fra organisk vækst og fra opkøb af virksomheder.

Overskuddet efter skat er vokset med mere beskedne tre procent i perioden til 35,3 millioner kroner.

- Vi er meget tilfredse med udviklingen i et år, hvor vi har gennemført både akkvisition (virksomhedsopkøb, red.) og etableret os i USA. Vi kan konstatere, at det nu er fjerde år i træk, at vi sætter omsætningsrekord, og at vores fremgang sker på alle forretningsområder og markeder på trods af, at efterspørgslen kun vokser begrænset på verdensplan, forklarer Anders Hedegaard Petersen, der er administrerende direktør i Gabriel.

Han forventer, at den positive udvikling også fortsætter i de kommende regnskabsår, og at Gabriel-koncernen dermed kan realisere endnu et rekordregnskab i indeværende regnskabsår.

- Her forventer vi at fortsætte rejsen og opnå en vækst på både top- og bundlinje i niveauet 10 til 15 procent, siger Anders Hedegaard Petersen.

Gabriel udvikler, producerer og sælger møbelstoffer, komponenter og polstrede flader.

Virksomheden, der har lidt over 400 ansatte spredt over hele kloden, er noteret på fondsbørsen i København, men er ejermæssigt domineret af en række private aktionærer.

Børsværdien af aktierne i Gabriel er på 954 millioner kroner.